Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Перасович похвалил нападение УНИКСа в матче с «Басконией»

02:22
Теги:

Главный тренер УНИКС Велимир Перасович после победы над «Басконией» (83:69) в Евролиге отметил игру в атаке.

«В первую очередь хочу поздравить свою команду, игроков. На тренировках они работали по-настоящему усердно, чтобы добиться этой победы. Полагаю, в первых двух четвертях мы показали пока свой лучший баскетбол в этом сезоне. Когда мы много забиваем, как сегодня, гораздо легче играть. До этого в каждом матче Евролиги мы действовали жестко в защите, но никак не могли забить, показывали очень низкий процент реализации бросков с игры. Логично, что непросто противостоять сильным командам, когда ты играешь таким образом.

Сегодня, возможно, наш первый матч, когда мы были уверены в своих бросках. Насколько я помню, в первой половине мы забросили 8 трехочковых, которые стали ключевым фактором и позволили нам добиться очень большого преимущества в счете. Кроме того, я постарался предоставить немного отдыха лидерам, помня о том, что уже послезавтра нас ждет домашняя встреча с «Реалом», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=krushim-baskoniyu-i-vozvrashchaemsya-na-pobednyy-put

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Вегетарианство, деньги в долг, спарринги с Хабибом и борцами-олимпийцами. Откровенное интервью Ислама Махачева
Бастрыкин поручил разобраться в отказе возвращать скифское золото в Крым
0