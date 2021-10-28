Перасович похвалил нападение УНИКСа в матче с «Басконией»

Главный тренер УНИКС Велимир Перасович после победы над «Басконией» (83:69) в Евролиге отметил игру в атаке.

«В первую очередь хочу поздравить свою команду, игроков. На тренировках они работали по-настоящему усердно, чтобы добиться этой победы. Полагаю, в первых двух четвертях мы показали пока свой лучший баскетбол в этом сезоне. Когда мы много забиваем, как сегодня, гораздо легче играть. До этого в каждом матче Евролиги мы действовали жестко в защите, но никак не могли забить, показывали очень низкий процент реализации бросков с игры. Логично, что непросто противостоять сильным командам, когда ты играешь таким образом.

Сегодня, возможно, наш первый матч, когда мы были уверены в своих бросках. Насколько я помню, в первой половине мы забросили 8 трехочковых, которые стали ключевым фактором и позволили нам добиться очень большого преимущества в счете. Кроме того, я постарался предоставить немного отдыха лидерам, помня о том, что уже послезавтра нас ждет домашняя встреча с «Реалом», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.