Перасович похвалил нападение УНИКСа в матче с «Басконией»
Главный тренер УНИКС Велимир Перасович после победы над «Басконией» (83:69) в Евролиге отметил игру в атаке.
«В первую очередь хочу поздравить свою команду, игроков. На тренировках они работали по-настоящему усердно, чтобы добиться этой победы. Полагаю, в первых двух четвертях мы показали пока свой лучший баскетбол в этом сезоне. Когда мы много забиваем, как сегодня, гораздо легче играть. До этого в каждом матче Евролиги мы действовали жестко в защите, но никак не могли забить, показывали очень низкий процент реализации бросков с игры. Логично, что непросто противостоять сильным командам, когда ты играешь таким образом.
Сегодня, возможно, наш первый матч, когда мы были уверены в своих бросках. Насколько я помню, в первой половине мы забросили 8 трехочковых, которые стали ключевым фактором и позволили нам добиться очень большого преимущества в счете. Кроме того, я постарался предоставить немного отдыха лидерам, помня о том, что уже послезавтра нас ждет домашняя встреча с «Реалом», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=krushim-baskoniyu-i-vozvrashchaemsya-na-pobednyy-put
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