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Итудис назвал причины поражения ЦСКА в матче с АСВЕЛом

09:12
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от АСВЕЛа (68:70) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Концовка матча могла сложиться иначе. Мы вернулись в игру и были лучше в третьей четверти. Было очевидно, что мы изменили свой настрой, и у нас появился другой подход к игре. Вот почему мы взяли инициативу. Победа соперников получилась трудовой — все решили пара штрафных, пара лучше проведенных владений, лучших решений в обороне: например, мы должны были не позволять хорошему бомбардиру вроде Окобо идти в левую сторону... Это важный момент, который мы должны проанализировать», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 29 октября против «Монако», начало — в 21.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-10-27-asvel-cska-report/

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Иван Торопцев все материалы автора
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