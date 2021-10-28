Итудис назвал причины поражения ЦСКА в матче с АСВЕЛом

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от АСВЕЛа (68:70) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Концовка матча могла сложиться иначе. Мы вернулись в игру и были лучше в третьей четверти. Было очевидно, что мы изменили свой настрой, и у нас появился другой подход к игре. Вот почему мы взяли инициативу. Победа соперников получилась трудовой — все решили пара штрафных, пара лучше проведенных владений, лучших решений в обороне: например, мы должны были не позволять хорошему бомбардиру вроде Окобо идти в левую сторону... Это важный момент, который мы должны проанализировать», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 29 октября против «Монако», начало — в 21.00 (мск).