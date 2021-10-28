Итудис назвал причины поражения ЦСКА в матче с АСВЕЛом
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от АСВЕЛа (68:70) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
«Концовка матча могла сложиться иначе. Мы вернулись в игру и были лучше в третьей четверти. Было очевидно, что мы изменили свой настрой, и у нас появился другой подход к игре. Вот почему мы взяли инициативу. Победа соперников получилась трудовой — все решили пара штрафных, пара лучше проведенных владений, лучших решений в обороне: например, мы должны были не позволять хорошему бомбардиру вроде Окобо идти в левую сторону... Это важный момент, который мы должны проанализировать», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.
Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 29 октября против «Монако», начало — в 21.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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