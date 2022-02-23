Перасович назвал причины поражения УНИКС от «Монако»

Главный тренер УНИКС Велимир Перасович после поражения от «Монако» (76:79) в Евролиге отметил, что у казанской команды был шанс победить. Счет был 76:76 за 24 секунды до финальной сирены.

«Поздравляю «Монако». У нас был шанс победить, но большую часть матча мы испытывали проблемы с набором очков. Когда мы наконец нашли способ забивать, то не сумели отсечь соперников на своем щите, что также было важно для игры», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

УНИКС занимает 8-е место в турнирной таблице Евролиги. «Монако» идет на 7-й позиции.

В следующем туре УНИКС встретится с «Басконией». Матч состоится 24 февраля.