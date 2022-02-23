Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 02:38

Перасович назвал причины поражения УНИКС от «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер УНИКС Велимир Перасович после поражения от «Монако» (76:79) в Евролиге отметил, что у казанской команды был шанс победить. Счет был 76:76 за 24 секунды до финальной сирены.

«Поздравляю «Монако». У нас был шанс победить, но большую часть матча мы испытывали проблемы с набором очков. Когда мы наконец нашли способ забивать, то не сумели отсечь соперников на своем щите, что также было важно для игры», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

УНИКС занимает 8-е место в турнирной таблице Евролиги. «Монако» идет на 7-й позиции.

В следующем туре УНИКС встретится с «Басконией». Матч состоится 24 февраля.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=2202
БК УНИКС
Велимир Перасович
Евролига
0
Читайте также
Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС проиграл «Монако» в Евролиге
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости