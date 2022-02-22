УНИКС проиграл «Монако» в Евролиге

УНИКС проиграл «Монако» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Игра завершилась со счетом 76:79.

В составе победителей самым результативным игроком стал Майк Джеймс. У него в активе 25 очков. У УНИКСа 20 очков набрал Марио Хезоня.

УНИКС занимает 8-е место в турнирной таблице Евролиги. «Монако» идет на 7-й позиции.

В следующей игре УНИКС встретится с «Басконией». Игра состоится 24 февраля.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — УНИКС (Россия) — 79:76 (22:19, 22:17, 17:19, 18:21)

22 февраля.