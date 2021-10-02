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Защитник «Маккаби» стал MVP первого тура Евролиги

16:49
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Защитник «Маккаби» из Тель-Авива Скотти Уилбекин был назван самым ценным игроком первой недели Евролиги-2021/22.

28-летний баскетболист помог израильскому клубу одолеть дома немецкую «Баварию» (69:68).

Уилбекин стал самым результативным игроком тура, набрав 28 очков (повторение лучшего результата в карьере). Также на счету баскетболиста 3 перехвата и 3 передачи при 1 потере.

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Иван Шитик все материалы автора

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