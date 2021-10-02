Защитник «Маккаби» стал MVP первого тура Евролиги
Защитник «Маккаби» из Тель-Авива Скотти Уилбекин был назван самым ценным игроком первой недели Евролиги-2021/22.
28-летний баскетболист помог израильскому клубу одолеть дома немецкую «Баварию» (69:68).
Уилбекин стал самым результативным игроком тура, набрав 28 очков (повторение лучшего результата в карьере). Также на счету баскетболиста 3 перехвата и 3 передачи при 1 потере.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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