Паскуаль поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль в интервью клубной пресс-службе 19 февраля поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Црвеной Звезды».

«Команда борется с коронавирусом, поэтому мы точно не знаем, сколько игроков примет участие в составе «Црвены Звезды». Мы должны быть готовы к любому сценарию. Мы играли на выезде против лучших команд Евролиги прямо сейчас — «Барселона», «Милан», «Фенербахче» — они находятся на другом от нас уровне, необходимо признать это», — заявил испанский специалист.

По состоянию на 19 февраля, питерский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. Матч «Црвена Звезда» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 22.45 (мск).