Паскуаль поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой»
Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль в интервью клубной пресс-службе 19 февраля поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Црвеной Звезды».
«Команда борется с коронавирусом, поэтому мы точно не знаем, сколько игроков примет участие в составе «Црвены Звезды». Мы должны быть готовы к любому сценарию. Мы играли на выезде против лучших команд Евролиги прямо сейчас — «Барселона», «Милан», «Фенербахче» — они находятся на другом от нас уровне, необходимо признать это», — заявил испанский специалист.
По состоянию на 19 февраля, питерский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. Матч «Црвена Звезда» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 22.45 (мск).
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/02/18/evroliga-tsrvena-zvezda-zenit-prevyu/
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