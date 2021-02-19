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Бэрон считает, что у «Зенита» сложный график игр

13:49
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Защитник «Зенита» Билли Бэрон в интервью клубной пресс-службе 18 февраля рассказал о тяжелом графике игр.

«У нас много игр, много перелетов, игроки справляются с таким сложным графиком. Мы были готовы играть вчера, но всегда лучше провести тренировку, чтобы улучшить свою форму. «Црвена Звезда» всегда была сложным соперником, они постараются показать свой лучший баскетбол у себя дома», — заявил Бэрон.

По состоянию на 19 февраля, питерский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. Матч «Црвена Звезда» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 22.45 (мск).

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/02/18/evroliga-tsrvena-zvezda-zenit-prevyu/

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