Бэрон считает, что у «Зенита» сложный график игр

Защитник «Зенита» Билли Бэрон в интервью клубной пресс-службе 18 февраля рассказал о тяжелом графике игр.

«У нас много игр, много перелетов, игроки справляются с таким сложным графиком. Мы были готовы играть вчера, но всегда лучше провести тренировку, чтобы улучшить свою форму. «Црвена Звезда» всегда была сложным соперником, они постараются показать свой лучший баскетбол у себя дома», — заявил Бэрон.

По состоянию на 19 февраля, питерский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. Матч «Црвена Звезда» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 22.45 (мск).