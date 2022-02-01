ЦСКА и «Анадолу Эфес» сыграют матч без главных тренеров

ЦСКА и «Анадолу Эфес» проведут матч Евролиги без главных тренеров.

Как сообщается на официальном сайте московского клуба, Димитрис Итудис и Эргин Атаман заболели, потому обязанности руководства командами переходят к первым ассистентам. ЦСКА будет руководить Андреас Пистиолис, «Эфесом» — Якуп Секизкек.

Матч между командами запланирован на 2 февраля, начало — в 20:00 по московскому времени.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги. «Анадолу Эфес» находится девятой позиции.