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Сегодня, 20:47

ЦСКА и «Анадолу Эфес» сыграют матч без главных тренеров

Анна Горшкова
Корреспондент

ЦСКА и «Анадолу Эфес» проведут матч Евролиги без главных тренеров.

Как сообщается на официальном сайте московского клуба, Димитрис Итудис и Эргин Атаман заболели, потому обязанности руководства командами переходят к первым ассистентам. ЦСКА будет руководить Андреас Пистиолис, «Эфесом» — Якуп Секизкек.

Матч между командами запланирован на 2 февраля, начало — в 20:00 по московскому времени.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги. «Анадолу Эфес» находится девятой позиции.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-02-02-cska-anadolu-efes-news-preview/
БК Анадолу Эфес
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
Евролига
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