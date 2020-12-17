Паскуаль объяснил нервное начало матча с «Баварией» давлением домашней арены

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль назвал тяжелым матч Евролиги против «Баварии» (79:75). По его мнению, игрокам следует больше наслаждаться баскетболом.

— Во-первых мы очень рады победе. Это была тяжелая игра, обе команды заслуживали выиграть сегодня, — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля. — В последних наших играх — в Мадриде и Краснодаре — нам не хватало энергии. Этот дополнительный день, который у нас был между сегодняшней встречей и игрой в Краснодаре, помог нам восстановиться. Мы начали матч нервно, потому что играли дома и испытывали дополнительное давление. Игроки чувствовали ответственность, которое сказалось на нашей команде — нам следует больше наслаждаться игрой, играть со страстью, и испытывать поменьше давления, которое ощущают игроки. Мы совершали ошибки в простых ситуациях. Во второй половине матча, последние 15 минут, мы начали играть на том уровне, на котором проводили предыдущие успешные игры — мы стали эффективнее как в защите, так и в нападении. Такие броски, как сегодня сделал Холлинз, очень важны для команды. Я рад за игроков.