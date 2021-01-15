Паскуаль назвал главную причину победы «Зенита» над «Жальгирисом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Жальгирисом» (77:65) в матче регулярного сезона Евролиги.

«Это была тяжелая игра. Обе команды усердно играли в защите. Мы старались контролировать игру через защиту. Хочу поздравить своих ребят за то, что играли с большим усердием. Они на протяжении всего матча играли с характером, мы заслужили эту победу. Мы безукоризненно сыграли в защите и должны быть рады этому», — цитирует Паскуаля клубная пресс-служба.

После этой победы питерцы вышли на четвертое место в турнирной таблице с 12 выигрышами, каунасцы опустились на восьмую позицию.