Паскуаль назвал главную причину победы «Зенита» над «Жальгирисом»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Жальгирисом» (77:65) в матче регулярного сезона Евролиги.
«Это была тяжелая игра. Обе команды усердно играли в защите. Мы старались контролировать игру через защиту. Хочу поздравить своих ребят за то, что играли с большим усердием. Они на протяжении всего матча играли с характером, мы заслужили эту победу. Мы безукоризненно сыграли в защите и должны быть рады этому», — цитирует Паскуаля клубная пресс-служба.
После этой победы питерцы вышли на четвертое место в турнирной таблице с 12 выигрышами, каунасцы опустились на восьмую позицию.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/01/15/ne-narushaem-traditsii-v-igrakh-s-zhalgirisom/
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