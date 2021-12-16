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«Фенербахче» дома обыграл «Басконию» в Евролиге

22:32
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«Фенербахче» на своем паркете обыграл «Басконию» (75:53) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

После 16 туров турецкий клуб в турнирной таблице занимает 12-е место, испанцы идут на 16-й строчке.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 75:53 (19:14, 24:14, 12:15, 20:10)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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