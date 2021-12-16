«Фенербахче» дома обыграл «Басконию» в Евролиге
«Фенербахче» на своем паркете обыграл «Басконию» (75:53) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
После 16 туров турецкий клуб в турнирной таблице занимает 12-е место, испанцы идут на 16-й строчке.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 75:53 (19:14, 24:14, 12:15, 20:10)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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