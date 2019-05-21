"Олимпиакос" останется в Евролиге

Греческий "Олимпиакос" не покинет Евролигу даже в том случае, если национальная федерация примет решение перевести клуб во второй дивизион чемпионата Греции.

– Мы не должны позволять никаким проблемам неспортивного характера, а именно это и происходит в Греции, влиять на наши соревнования, – считает Бертомеу. – Да, у нас есть правило, что клуб, не выступающий в высшем дивизионе своего национального чемпионата, не может быть заявлен в Евролигу. Но этот пункт предназначен, прежде всего, для того, чтобы гарантировать конкурентоспособность такой команды. Например, если команда выбывает во второй эшелон из-за плохих результатов. Но это не тот случай. Мы не можем сделать так, чтобы неспособность других людей решать проблемы, которые находятся в их компетенции, повлияла на нас. Мы работаем с обеими командами на протяжении многих лет и не собираемся все разрушать из-за недостатка ответственности у третьей стороны.

Напомним, что "Олимпиакос" зимой отказался продолжать матч национального Кубка против "Панатинаикоса" и вступил в конфликт с национальной федерацией, а в минувший уик-энд снялся с плей-офф чемпионата страны. Недавно руководство пирейцев объявило, что ведет переговоры о вступлении в Адриатическую лигу, в которой выступают команды из стран, ранее входивших в состав Югославии. (Антон Бабошин)