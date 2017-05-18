Новый формат Евролиги останется неизменным в будущем

Президент Евролиги Жорди Бартомеу отметил, что турнир сохранит свой формат независимо от того, сколько команд будет выступать в лиге в будущем. Он также считает, что нынешний сезон был самым успешным в истории турнира.

В сезоне-2016/17 розыгрыш Евролиги впервые проходит в новом формате – в турнире приняли участие 16 команд, которые провели регулярный сезон, сыграв каждый с каждым в два круга. По его итогам лучшие 8 клубов сыграли четвертьфинальные серии, выявив участников "Финала четырех".

– Стамбул – это сказочный город, мы рады вернуться сюда, – приводит "Р-Спорт" слова Бартомеу. – Невозможно придумать лучше места для открытия "Финала четырех". Евролига подходит к своей кульминации, в эти выходные мы узнаем победителя сезона. Пять лет тому назад мы только могли мечтать о такой организации лиги. В этом сезоне мы поменяли формат лиги, и он сохранится в будущем, независимо от количества команд. Этот сезон был самым успешным, на мой взгляд.

Напомним, что "Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. ЦСКА встретится с "Олимпиакосом", а "Реал" – с "Фенербахче".