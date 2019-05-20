Никита Курбанов: "Мы достигли цели, которую ставили на сезон"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился эмоциями от победы над "Эфесом" (91:83) в финале Евролиги и пообещал сделать в ее честь новую татуировку.

- Мы контролировали ход игры, хотя "Эфес" - очень хорошая команда с боеспособным составом. Есть ярко выраженные лидеры, как Ларкин, который второй матч подряд набирает под 30 очков. Моментами им удавалось играть лучше, но это же финал Евролиги, не стоит ждать, что мы каждую четверть будем выигрывать "+20". Конечно, "Эфес" пытался навязать борьбу. Но несмотря на те отрезки, когда они пытались нас догонять, мы собирались. Понимали, как действовать, чтобы игра не повернулась в их пользу. Тяжело сейчас разобрать какие-то отдельные моменты. Мы победили, и это главное. Достигли цели, которую ставили перед собой на сезон. Конечно, все довольны, посмотрите, какая атмосфера. Мне кажется, комментарии излишни.

- Вы уже не в первый раз выигрываете этот титул, можете сравнить нынешние ощущения с теми, что были в 2016-м?

- Может, тогда эмоции были ярче сразу после финального свистка, потому что победа вышла очень тяжелой - мы имели преимущество в 20 очков, потом его упустили, овертайм. Сейчас мы в целом контролировали игру, и оставалось не расслабиться в концовке. Понимали, что в целом мы сильнее, и просто нужно сфокусироваться на отдельных деталях. Мы проделали большую работу, и все наши победы и поражения по ходу сезона - в этом кубке Евролиги. На данный момент мы - чемпионы.

- Будете делать новую татуировку?

- Конечно. У меня уже есть кубок, добавлю туда новую дату. Может, и что-то еще. (Антон Бабошин)

ЦСКА – чемпион Евролиги! Четырехкратный!