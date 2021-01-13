Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Реал» — «Црвена Звезда» перенесен на более поздний срок. Игра должна была состояться сегодня.

Причиной стали погодные условия. Из-за снегопада в Испании сербская команда не смогла получить разрешение на вылет в Мадрид. Новая дата матча будет определена позднее. По данным Eurohoops, рассматривается вариант его проведения в ближайшее воскресенье или понедельник