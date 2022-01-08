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Матч Евролиги «Монако» — УНИКС перенесен из-за коронавируса

15:02
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Евролига на официальном сайте сообщила о переносе матча регулярного чемпионата «Монако» — УНИКС.

Данное решение было принято после того, как российский клуб сделал запрос на перенос в связи со вспышкой коронавируса в команде. Ранее по этой же причине был перенесен матч УНИКСа с «Реалом».

Встреча с «Монако» должна была состояться 11 января. Новая дата матча будет объявлена позднее.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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