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Евролига перенесла ближайший матч «Зенита»

15:05
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Евролиги перенесла матч регулярного чемпионата между российским «Зенитом» и французским АСВЕЛом, сообщает пресс-служба турнира.

Игра, которая должна была пройти 11 января, перенесена по просьбе российской стороны.

6 января пресс-служба «Зенита» сообщила о четырех случаях заражения коронавирусом в команде. Согласно регламенту турнира клуб может попросить о переносе не более трех игр в случае свободной даты для проведения матча.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное