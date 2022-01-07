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«Зенит» объявил о переносе матча Евролиги против АСВЕЛа

20:31
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Матч «Зенит» — АСВЕЛ в рамках Евролиги перенесен, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Такое решение было принято после того, как российский клуб сделал запрос на перенос в связи со вспышкой коронавируса в команде.

Ранее сообщалось, что четыре игрока «Зенита» и один сотрудник команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Команды должны были сыграть 11 января. Новая дата будет объявлена позднее.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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