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Евролига может приостановить регулярный чемпионат из-за коронавируса

23:00
Встреча руководителей клубов Евролиги. Фото Getty Images
Встреча руководителей клубов Евролиги. Фото Getty Images
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Сезон в баскетбольной Евролиге может быть приостановлен в связи с пандемией коронавируса, сообщает Basket News.

По данным источника, 3 января состоятся переговоры 13 клубов Евролиги в режиме видеоконференции. Будут обсуждаться дальнейшие шаги с связи с отменой ряда матчей из-за случаев заражения COVID-19. Стороны рассмотрят вариант с приостановкой сезона на две недели. Также на повестке дня будут и другие варианты действий в нынешней ситуации.

Кроме того, будет рассмотрено предложение сократить обязательный 14-дневный карантин после положительного теста. Это уже сделали в НБА, но в Европе придется учитывать законодательство разных стран.

Ближайшие матчи Евролиги намечены на 6 января.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное