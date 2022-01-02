Евролига может приостановить регулярный чемпионат из-за коронавируса
Сезон в баскетбольной Евролиге может быть приостановлен в связи с пандемией коронавируса, сообщает Basket News.
По данным источника, 3 января состоятся переговоры 13 клубов Евролиги в режиме видеоконференции. Будут обсуждаться дальнейшие шаги с связи с отменой ряда матчей из-за случаев заражения COVID-19. Стороны рассмотрят вариант с приостановкой сезона на две недели. Также на повестке дня будут и другие варианты действий в нынешней ситуации.
Кроме того, будет рассмотрено предложение сократить обязательный 14-дневный карантин после положительного теста. Это уже сделали в НБА, но в Европе придется учитывать законодательство разных стран.
Ближайшие матчи Евролиги намечены на 6 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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