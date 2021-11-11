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Манос Пападопулос назвал ключевые трансферы клубов Евролиги

20:51

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос оценил главные трансферы клубов Евролиги прошедшим летом.

«В этом году многие команды подписали отличных игроков: «Фенербахче» провел отличную работу на трансферном рынке, «Олимпиакос» тоже, «Реал». «Милан» подписал ребят с большим потенциалом — того же Диноса Митоглу, — цитируют Пападопулоса «Известия». - Я считаю, что большинство клубов хорошо усилились. У «Виллербана» есть Эли Окобо и Крис Джонс, которые в нескольких матчах набрали больше 25 очков. Давайте посмотрим в конце сезона, кто как себя проявит».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1247891/timur-ganeev-anna-zaloznova/my-ne-khotim-prosto-vystrelit-odin-raz-i-ugasnut

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