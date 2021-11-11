Манос Пападопулос назвал ключевые трансферы клубов Евролиги
Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос оценил главные трансферы клубов Евролиги прошедшим летом.
«В этом году многие команды подписали отличных игроков: «Фенербахче» провел отличную работу на трансферном рынке, «Олимпиакос» тоже, «Реал». «Милан» подписал ребят с большим потенциалом — того же Диноса Митоглу, — цитируют Пападопулоса «Известия». - Я считаю, что большинство клубов хорошо усилились. У «Виллербана» есть Эли Окобо и Крис Джонс, которые в нескольких матчах набрали больше 25 очков. Давайте посмотрим в конце сезона, кто как себя проявит».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1247891/timur-ganeev-anna-zaloznova/my-ne-khotim-prosto-vystrelit-odin-raz-i-ugasnut
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