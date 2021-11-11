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Спортивный директор «Зенита» считает, что не стоит увеличивать количество участников Евролиги

19:54

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос поделился мнением относительно будущего Евролиги. Греческий специалист шесть раз выигрывал престижный турнир с «Панатинаикосом».

«Стоит ли увеличить количество участников Евролиги до 20 клубов? Думаю, что такие моменты надо обсуждать планомерно, в спокойной обстановке, — цитируют Пападопулоса «Известия». — Я не уверен, что так легко будет увеличить количество команд. Ведь все взаимосвязано с календарем национальных чемпионатов, матчей сборных. Для меня лучший способ — обсудить все и сделать так, как будет лучше для баскетбола. Если ты участвуешь в Евролиге, то у тебя априори тяжелый календарь. По две-три игры в неделю. Сложно проводить такое количество матчей на одном уровне. Команды, у которых в составе есть много звезд, обладают несомненным преимуществом».

Сейчас в регулярном сезоне Евролиги выступают 18 клубов.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1247891/timur-ganeev-anna-zaloznova/my-ne-khotim-prosto-vystrelit-odin-raz-i-ugasnut

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