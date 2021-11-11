ЦСКА победил «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА победил «Маккаби» из Тель-Авива (74:73).
В составе ЦСКА самым результативным игроком стал Габриэль Лундберг, который набрал 14 очков. У «Маккаби» больше всего очков набрал Деррик Уильямс (20).
ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице. «Маккаби» на 6-й позиции.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 74:73 (17:19, 22:19, 19:21, 16:14)
11 ноября. Москва. «Мегаспорт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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