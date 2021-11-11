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ЦСКА победил «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге

21:57
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА победил «Маккаби» из Тель-Авива (74:73).

В составе ЦСКА самым результативным игроком стал Габриэль Лундберг, который набрал 14 очков. У «Маккаби» больше всего очков набрал Деррик Уильямс (20).

ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице. «Маккаби» на 6-й позиции.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 74:73 (17:19, 22:19, 19:21, 16:14)

11 ноября. Москва. «Мегаспорт».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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