Курское «Динамо» и «Надежда» сыграют в одной группе женской Евролиги

Курское «Динамо» и «Надежда» из Оренбурга сыграют в одной группе Евролиги сезона-2020/21, сообщает сайт ФИБА.

Помимо «Динамо» и «Надежды» в группе А сыграют «Фенербахче» (Турция), «Авенида» (Испания), АСВЕЛ (Франция), «Арка» (Польша), «Прага» (Чехия). Еще один соперник российских команд по группе определится в матче «Мишкольц» (Венгрия) — «Измит» (Турция).

Победитель турнира сезона-2018/19 екатеринбургский УГМК сыграет в группе В, где его соперниками станут: «Бурж» (Франция), «ТТТ Рига» (Латвия), «Галатасарай» (Турция), «Ланды» (Франция), «Шопрон» (Венгрия), «Скио» (Италия). Еще один участник группы В определится в матче «Жироны» (Испания) и «Сепси» (Румыния).

Первые матчи запланированы на 14 октября, но окончательное решение по календарю будет принято 1 сентября.