Кори Хиггинс: ЦСКА верил в себя даже при "-13"

Форвард ЦСКА Кори Хиггинс сравнил полуфинальный матч Евролиги с "Реалом", в котором армейцы одержали победу, дважды по ходу встречи уступая с двузначной разницей в счете, с сезоном для команды в целом.

– Мы не раз проходили через такое в нынешнем году – на протяжении всего сезона у нас были спады и подъемы, но нам всегда удавалось возвращаться на победный путь, – отметил Хиггинс. – Даже при отставании в 12-13 очков мы продолжали верить в себя. Как и раньше. Мы неплохо играли в атаке всю встречу, нам нужно было держать такой же уровень в обороне. Все ребята сегодня помогали – Серхио Родригес, Уилл Клайберн, Нандо Де Коло.

– Теперь вам предстоит матч с "Эфесом". Что скажете об этой команде?

– Отличная команда. У них хороший подбор разноплановых игроков, они очень сильны физически. Но уверен, что наш тренерский штаб разработает грамотный план на матч. А мы отдохнем и подойдем к финалу в лучшем состоянии. (Антон Бабошин)