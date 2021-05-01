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Клайберн — самый ценный игрок недели в Евролиге

17:18
Уилл Клайберн. Фото БК ЦСКА.
Уилл Клайберн. Фото БК ЦСКА.
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Форвард ЦСКА Уилл Клайберн был признан MVP недели в Евролиге, на которой состоялись 3-е и 4-е матчи серий 1/4 финала, сообщает сайт турнира 1 мая.

28 апреля 30-летний американец набрал 34 очка против «Фенербахче» (85:68) и помог армейцам завершить серию в трех матчах.

ЦСКА стал единственной командой 1/4 финала, победившей в серии досрочно. Остальные пары проведут решающие пятые матчи 4 мая.

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