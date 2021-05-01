«Барселона» вернулась в Испанию с задержкой из-за поломки самолета
22:54
После четвертого матча серии 1/4 финала Евролиги между «Барселоной» и «Зенитом» (61:74) каталонская команда вернулась в Испанию с задержкой на 16 часов, сообщает пресс-служба клуба.
«Барса» не смогла вылететь из Санкт-Петербурга по расписанию. Перед вылетом 30 апреля у испанцев сломался самолет.
Подопечные Шарунаса Ясикявичюса остались ночевать в петербургском отеле.
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