«Барселона» вернулась в Испанию с задержкой из-за поломки самолета

После четвертого матча серии 1/4 финала Евролиги между «Барселоной» и «Зенитом» (61:74) каталонская команда вернулась в Испанию с задержкой на 16 часов, сообщает пресс-служба клуба.

? Hola Barcelona!



? Comencem a pensar en el 5? partit de dimarts vs Zenit (21h) pic.twitter.com/2XvEikUHyn — Bar?a Basket (@FCBbasket) May 1, 2021

«Барса» не смогла вылететь из Санкт-Петербурга по расписанию. Перед вылетом 30 апреля у испанцев сломался самолет.

Подопечные Шарунаса Ясикявичюса остались ночевать в петербургском отеле.