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«Барселона» вернулась в Испанию с задержкой из-за поломки самолета

22:54
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После четвертого матча серии 1/4 финала Евролиги между «Барселоной» и «Зенитом» (61:74) каталонская команда вернулась в Испанию с задержкой на 16 часов, сообщает пресс-служба клуба.

«Барса» не смогла вылететь из Санкт-Петербурга по расписанию. Перед вылетом 30 апреля у испанцев сломался самолет.

Подопечные Шарунаса Ясикявичюса остались ночевать в петербургском отеле.

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