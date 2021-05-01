Впервые в истории будут сыграны три пятых матча в одном раунде плей-офф Евролиги

«Бавария» обыграла «Милан» (85:82), «Зенит» победил «Барселону» (74:61), «Реал» выиграл у «Эфеса» в четвертых матчах 1/4 финала Евролиги. Во всех сериях до трех побед счет стал равным — 2-2.

Впервые в истории турнира будут сыграны три пятых матча в одном раунде плей-офф. Решающие встречи пройдут 4 мая.

Ранее «Реал» сравнял счет в серии с «Анадолу Эфесом». Таким образом, три из четырёх четвертьфиналов Евролиги затянулись до решающого пятого матча, что случилось впервые в истории турнира.