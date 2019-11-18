Кириленко номинирован на включение в символическую пятерку десятилетия Евролиги
Бывший форвард ЦСКА Андрей Кириленко включен в число номинантов на попадание в символическую пятерку десятилетия Евролиги. Болельщики, игроки, тренеры и представители СМИ совместными усилиями определят в голосовании лучших игроков 2010-2020 годов, сообщает официальный сайт турнира.
Всего будет 50 номинантов. Представление кандидатов на включение в символическую пятерку растянется на 10 недель. В 2020 году начнется само голосование.
Кириленко был признан самым ценным игроком Евролиги в сезоне-2011/12. Также в том сезон он бал назван лучшим защитником турнира.
Electric, athletic and dominant at both ends of the court.— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 18, 2019
Welcome to the new All-Decade nominee, Andrei Kirilenko ?#EuroLeague20 pic.twitter.com/0t57lh9YyE