Кириленко номинирован на включение в символическую пятерку десятилетия Евролиги

Бывший форвард ЦСКА Андрей Кириленко включен в число номинантов на попадание в символическую пятерку десятилетия Евролиги. Болельщики, игроки, тренеры и представители СМИ совместными усилиями определят в голосовании лучших игроков 2010-2020 годов, сообщает официальный сайт турнира.

Всего будет 50 номинантов. Представление кандидатов на включение в символическую пятерку растянется на 10 недель. В 2020 году начнется само голосование.

Кириленко был признан самым ценным игроком Евролиги в сезоне-2011/12. Также в том сезон он бал назван лучшим защитником турнира.