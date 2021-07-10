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Кевин Херви продолжит карьеру в «Виртусе»

19:35
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Форвард Кевин Херви стал игроком «Виртуса». Он подписал контракт с итальянским клубом, сообщает сайт команды из Болоньи.

Прошлый сезон Херви провел в составе «Локомотива-Кубань». 24-летний американец в среднем набирал 11,7 очка, делал 4,9 подбора, отдавал 1,0 передачи за игру в Лиге ВТБ, а также 12,4 очка, 6,9 подбора, 1,2 передачи в Кубке Европы.

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Иван Шитик все материалы автора

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