Кевин Херви продолжит карьеру в «Виртусе»
Форвард Кевин Херви стал игроком «Виртуса». Он подписал контракт с итальянским клубом, сообщает сайт команды из Болоньи.
Прошлый сезон Херви провел в составе «Локомотива-Кубань». 24-летний американец в среднем набирал 11,7 очка, делал 4,9 подбора, отдавал 1,0 передачи за игру в Лиге ВТБ, а также 12,4 очка, 6,9 подбора, 1,2 передачи в Кубке Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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