Разыгрывающий Милош Теодосич продлил контракт с «Виртусом», сообщает инсайдер Маттео Андреани. Контракт подписан до 2023 года.

В минувшем сезоне 34-летний серб сыграл 57 матчей, набирая 14,4 очка и делая 6,7 передачи за 25,4 минуты на паркете, при реализации бросков с игры 44,3% и трехочковых 35,5%.

Ранее Теодосичем интересовался ЦСКА, за который баскетболист уже выступал (2011 — 2017), а также «Эфес» — действующий чемпион Евролиги.

