Теодосич продлил контракт с «Виртусом»
Разыгрывающий Милош Теодосич продлил контракт с «Виртусом», сообщает инсайдер Маттео Андреани. Контракт подписан до 2023 года.
В минувшем сезоне 34-летний серб сыграл 57 матчей, набирая 14,4 очка и делая 6,7 передачи за 25,4 минуты на паркете, при реализации бросков с игры 44,3% и трехочковых 35,5%.
Ранее Теодосичем интересовался ЦСКА, за который баскетболист уже выступал (2011 — 2017), а также «Эфес» — действующий чемпион Евролиги.
BREAKING:— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) July 8, 2021
Milos Teodosic would have reached an agreement to stay at Virtus Segafredo Bologna and extend his contract until 2023. @DLabanti reported the news first and I can confirm that.#Teodosic #Basketball #Baloncesto #Transfers #Mercato #EuroLeague #EuroCup #Bologna #Virtus
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/matty_vanpersie/status/1413146906864222223
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