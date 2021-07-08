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Теодосич продлил контракт с «Виртусом»

19:32
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Разыгрывающий Милош Теодосич продлил контракт с «Виртусом», сообщает инсайдер Маттео Андреани. Контракт подписан до 2023 года.

В минувшем сезоне 34-летний серб сыграл 57 матчей, набирая 14,4 очка и делая 6,7 передачи за 25,4 минуты на паркете, при реализации бросков с игры 44,3% и трехочковых 35,5%.

Ранее Теодосичем интересовался ЦСКА, за который баскетболист уже выступал (2011 — 2017), а также «Эфес» — действующий чемпион Евролиги.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/matty_vanpersie/status/1413146906864222223

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