Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Панатинаикос» продлил контракт с форвардом Папапетру

16:50
Теги:

«Панатинаикос» продлил контракт с форвардом Яннисом Папапетру, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 27-летним греческим баскетболистом действует до 2023 года.

Форвард вошел в состав «Панатинаикоса» в 2018 году. В сезоне-2020/21 Папапетру сыграл 27 матчах Евролиги, набирая 12,1 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи за 30,6 минуты, реализуя 42,9% двухочковых и 36,6% бросков из-за дуги.

Ранее баскетболистом интересовались в «Зените», «Эфесе» и «Барселоне».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/paobcgr/status/1414170147103903752

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Порье стал лидером рейтинга UFC по количеству побед нокаутами
Домашняя собака съела новорожденного ребенка
Мог ли дебошир открыть люк во время полета в Анталью
Пассажирка рассказала детали инцидента с открытием двери на рейсе в Анталью
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд