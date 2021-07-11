«Панатинаикос» продлил контракт с форвардом Папапетру
«Панатинаикос» продлил контракт с форвардом Яннисом Папапетру, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 27-летним греческим баскетболистом действует до 2023 года.
Форвард вошел в состав «Панатинаикоса» в 2018 году. В сезоне-2020/21 Папапетру сыграл 27 матчах Евролиги, набирая 12,1 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи за 30,6 минуты, реализуя 42,9% двухочковых и 36,6% бросков из-за дуги.
Ранее баскетболистом интересовались в «Зените», «Эфесе» и «Барселоне».
Captain stays home for 2 more years! ??#paobc #panathinaikosbcopap #WeTheGreens #UnitedWeStand pic.twitter.com/RsomltAQrM— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 11, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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