Кайл Хайнс: "Вряд ли я за ночь вырасту до размера Тавареша"

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс накануне полуфинала Евролиги с мадридским "Реалом" сказал, что к участию в главных матчах сезона невозможно адаптироваться, каким бы опытом ни обладали игроки.

– Эти ощущения никогда не надоедают, сколько бы ты их ни испытывал – каждый новый сезон ты все больше хочешь попасть в "Финал четырех", – сказал Хайнс. – Все участники Евролиги целый сезон сражались, чтобы сейчас оказаться в Витории – бесчисленные тренировки, игры, перелеты. И теперь мы все понимаем, чего нам это стоило, на какие жертвы мы ради этого пошли.

– Вы в свое время изменили представление людей об игре центрового. Но теперь вам предстоит сыграть против Вальтера Тавареша, который на 22 см выше. Как будете решать эту проблему?

– Вряд ли я за ночь вырасту до размера Тавареша. Поэтому буду играть так, как делал это всю карьеру – на всем ее протяжении мой рост оставался 198 см. Подход будет прежним, а что из этого выйдет – посмотрим. (Антон Бабошин)