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Сегодня, 09:11

Паскуаль оценил шансы «Зенита» победить «Альбу» в Евролиге

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Альбой».

«Альба» — очень сложная команда. В первой встрече они сыграли очень хорошо. Нам было очень сложно контролировать ход игры, мы чувствовали себя некомфортно на протяжении всего времени. Уверен, что эту игру пропустят все травмированные игроки, поэтому нам будет крайне сложно добыть победу.

Чтобы победить, мы должны контролировать ситуацию в нападении и обороне, хотя в некоторых аспектах игры нам не хватает габаритов и, возможно, но мы постараемся исправить это в других компонентах и победить», — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба.

Матч «Альба» — «Зенит» состоится 10 февраля в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2022/02/09/evroliga-alba-zenit-prevyu/
БК Альба
БК Зенит
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