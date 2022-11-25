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Сегодня, 06:35

Итудис одержал 200-ю победу в Евролиге. Быстрее него такой отметки достигал только Паскуаль

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победа над «Миланом» (82:72) стала для главного тренера «Фенербахче» Димитриса Итудиса 200-й в матчах Евролиги.

Как сообщает в Twitter журналист Дарюс Гарулис, греческий специалист достиг этой отметки в возрасте 52 лет 77 дней. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Хавьеру Паскуалю.

Ранее Итудис тренировал ЦСКА, с которым в Евролиге провел 265 матчей с процентом побед — 75,5, что является лучшим результатом.

БК Фенербахче
Димитрис Итудис
Евролига
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