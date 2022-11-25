«Реал» переиграл «Партизан», «Милан» потерпел поражение от «Фенербахче»

В четверг, 24 ноября, состоялись четыре матча группового турнира Евролиги: «Црвена Звезда» выиграла у «Маккаби» (69:68), «Олимпиакос» переиграл «Альбу» (86:76), «Милан» дома потерпел поражение от «Фенербахче» (72:82), «Реал» вырвал победу у «Партизана» (105:97), проиграв первую четверть.

Евролига

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«Црвена Звезда» (Сербия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 69:68 (27:18, 9:11, 14:18, 19:21)

Ц: Недович (12), Мартин (11), Бентил (9).

М: Браун (23), Соркин (16), Нибо (10).

«Олимпиакос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 86:76 (18:21, 21:17, 22:21, 25:17)

О: Везенков (24), Папаниколау (19), Слукас (12 + 11 передач), Боломбой (12).

А: Смит (12), Ло (12), Блатт (10), Кумадже (10).

«Милан» (Италия) — «Фенербахче» (Турция) — 72:82 (21:15, 16:17, 11:26, 24:24)

М: Митру-Лонг (18), Холл (16), Луваву-Кабарро (15).

Ф: Хэйс (22), Гудурич (11), Калатес (9), Мотли (9).

«Реал» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 105:97 (32:40, 22:11, 32:23, 19:23)

Р: Серхио Юль (20), Тавареш (17), Дек (15), Хезоня (15).

П: Ледэй (20), Экзам (17), Пантер (16), Наннэлли (15).