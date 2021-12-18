Итудис оценил самоотдачу игроков ЦСКА в матче против «Альбы»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Альбой» (93:90) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравляю команду с победой. Приятно выиграть матч, продемонстрировав командный дух. Конечно, нам еще многое нужно обсудить в плане тактики, но с точки зрения настроя и самоотдачи у меня вопросов нет. Команда смогла за короткое время перестроиться после неудачи и выглядела конкурентоспособно. Все могло сложиться иначе, «Альба» провела сильный матч и тоже заслуживала победы. Наш соперник попадал важные броски, особенно в третьей четверти, в какой-то момент он доминировал, но мы сохранили самообладание», — приводит официальный сайт Евролиги слова Итудиса.

ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице Евролиги с 10 победами и 6 поражениями.