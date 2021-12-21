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Матч Евролиги между «Миланом» и «Жальгирисом» перенесли из-за коронавируса

15:10
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Матч регулярного чемпионата Евролиги между «Миланом» и «Жальгирисом» перенесли из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча, которая должна была состояться 22 декабря, была перенесена из-за вспышки ковида в итальянской команде. Сразу несколько ее членов сдали положительный тест на коронавирус.

«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. «Жальгирис» идет на 18-й позиции.

Дополнительная информация:

https://www.euroleague.net/news/i/c4i833kndnhhaw4s/zalgiris-kaunas-vs-ax-armani-exchange-milan-regular-season-round-17-game-suspended

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Екатерина Савостина все материалы автора
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