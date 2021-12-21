Матч Евролиги между «Миланом» и «Жальгирисом» перенесли из-за коронавируса
Матч регулярного чемпионата Евролиги между «Миланом» и «Жальгирисом» перенесли из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Встреча, которая должна была состояться 22 декабря, была перенесена из-за вспышки ковида в итальянской команде. Сразу несколько ее членов сдали положительный тест на коронавирус.
«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. «Жальгирис» идет на 18-й позиции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.euroleague.net/news/i/c4i833kndnhhaw4s/zalgiris-kaunas-vs-ax-armani-exchange-milan-regular-season-round-17-game-suspended
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