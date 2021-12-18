Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Црвена Звезда» обыграла «Баварию» в Евролиге, «Олимпиакос» разгромил АСВЕЛ

01:31
Теги:

«Црвена Звезда» победила «Баварию» (81:78) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

В другом матче «Олимпиакос» уверенно победил АСВЕЛ (89:54). Греческий клуб занимает третье место в турнирной таблице. Их соперники на 13-м месте.

«Црвена Звезда» на данный момент на 11-м месте, «Бавария» — на 12-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 81:78 (20:21, 26:24, 19:22, 16:11)

«Олимпиакос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 89:54 (20:10, 19:11, 26:17, 24:16)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
В российском футболе с нового сезона введут Fan ID. Зачем он нужен и как его получить?
«??С ним поработали спецслужбы Украины»
0