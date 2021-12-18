«Црвена Звезда» обыграла «Баварию» в Евролиге, «Олимпиакос» разгромил АСВЕЛ
«Црвена Звезда» победила «Баварию» (81:78) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
В другом матче «Олимпиакос» уверенно победил АСВЕЛ (89:54). Греческий клуб занимает третье место в турнирной таблице. Их соперники на 13-м месте.
«Црвена Звезда» на данный момент на 11-м месте, «Бавария» — на 12-м.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 81:78 (20:21, 26:24, 19:22, 16:11)
«Олимпиакос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 89:54 (20:10, 19:11, 26:17, 24:16)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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