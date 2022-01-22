АСВЕЛ обыграл «Црвену Звезду»

АСВЕЛ на своем паркете переиграл «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 69:67. Сербская команда потерпела третье поражение кряду.

АСВЕЛ занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Црвена Звезда» идет на 14-й строчке.

Евролига

Мужчины

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 69:67 (11:17, 14:18, 24:13, 20:19)

А: Лакомб (14), Джонс (11), Озетковски (7).

Ц: Добрич (16), Уайт (12), Уолтерс (4), Калинич (4), Кузмич (2) — старт; Митрович (9), Холлинз (5), Лазич (2), Маркович (2), Давидовац (2), Иванович (0).