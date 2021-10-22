Итудис назвал ЦСКА аутсайдером перед матчем с «Олимпиакосом»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис назвал свою команду аутсайдером перед матчем 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса».
«Это игра Евролиги, каждый матч здесь — особенный. Даже когда играешь против команды, занимающей последнее место в турнирной таблице. У нас все еще есть проблемы, у нас все еще есть игроки, которые не могут помочь команде, и они упорно трудятся, чтобы вернуться в строй. Мы мотивированны. Понимаем, что мы выступаем в роли аутсайдеров. Сейчас «Олимпиакос» показывает хороший баскетбол, у соперников хорошая «химия», но мы здесь, чтобы дать бой», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.
Матч ЦСКА — «Олимпиакос» состоится сегодня, 22 октября, начало — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-10-22-cska-olympiacos-preview/
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