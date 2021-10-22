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Итудис назвал ЦСКА аутсайдером перед матчем с «Олимпиакосом»

08:58
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис назвал свою команду аутсайдером перед матчем 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса».

«Это игра Евролиги, каждый матч здесь — особенный. Даже когда играешь против команды, занимающей последнее место в турнирной таблице. У нас все еще есть проблемы, у нас все еще есть игроки, которые не могут помочь команде, и они упорно трудятся, чтобы вернуться в строй. Мы мотивированны. Понимаем, что мы выступаем в роли аутсайдеров. Сейчас «Олимпиакос» показывает хороший баскетбол, у соперников хорошая «химия», но мы здесь, чтобы дать бой», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

Матч ЦСКА — «Олимпиакос» состоится сегодня, 22 октября, начало — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-10-22-cska-olympiacos-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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