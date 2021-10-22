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ЦСКА включил Фарида в заявку на Евролигу

10:21
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ЦСКА включил форварда Кеннета Фарида в заявку ЦСКА на Евролигу сезона-2021/22, сообщает официальный сайт московского клуба.

22 октября ЦСКА проведет матч Евролиги с «Олимпиакосом». У армейцев из-за травм участие в предстоящей встрече не смогут принять центровой Никола Милутинов, а также форварды Торнике Шенгелия и Марюс Григонис.

Напомним, что Фарид присоединился к красно-синим 16 октября. 18-го числа он дебютировал за команду в игре с «Пармой» (82:60).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-10-22-cska-olympiacos-preview/

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