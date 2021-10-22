ЦСКА включил Фарида в заявку на Евролигу
ЦСКА включил форварда Кеннета Фарида в заявку ЦСКА на Евролигу сезона-2021/22, сообщает официальный сайт московского клуба.
22 октября ЦСКА проведет матч Евролиги с «Олимпиакосом». У армейцев из-за травм участие в предстоящей встрече не смогут принять центровой Никола Милутинов, а также форварды Торнике Шенгелия и Марюс Григонис.
Напомним, что Фарид присоединился к красно-синим 16 октября. 18-го числа он дебютировал за команду в игре с «Пармой» (82:60).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-10-22-cska-olympiacos-preview/
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