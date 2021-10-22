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«Милан» переиграл АСВЕЛ, «Жальгирис» проиграл «Баварии»

00:26

«Реал» переиграл «Фенербахче» (70:69) в матче регулярного чемпионата Евролиги. В других матчах «Милан» обыграл АСВЕЛ (73:72), «Маккаби» выиграл у «Панатинаикоса» (77:73), «Жалгирис» проиграл «Баварии» (73:75).

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Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 70:69 (10:15, 25:26, 15:11, 20:17)

«Милан» (Италия) — АСВЕЛ (Франция) — 73:72 (14:17, 12:23, 25:11, 22:21)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Панатинаикос» (Греция) — 77:73 (19:13, 14:10, 22:17, 22:33)

«Жальгирис» (Литва) — «Бавария» (Германия) — 73:75 (24:13, 15:14, 16:25, 18:23)

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Евгений Козинов все материалы автора
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