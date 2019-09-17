Источник: ЦСКА планирует провести два матча Евролиги в Калининграде
12:35
ЦСКА проведет два матча регулярного сезона Евролиги против «Милана» и «Панатинаикоса» в Калининграде, сообщает «РИА Новости». Ранее стало известно, что армейцы проведут игры на нейтральной площадке из-за занятости УСК ЦСКА и «Мегаспорта».
Руководство Евролиги устроил вариант с проведением матчей на арене «Янтарный» в Калининграде.
С «Миланом» ЦСКА сыграет 26 декабря, с «Панатинаикосом» — 3 января.
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