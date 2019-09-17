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Источник: ЦСКА планирует провести два матча Евролиги в Калининграде

12:35

ЦСКА проведет два матча регулярного сезона Евролиги против «Милана» и «Панатинаикоса» в Калининграде, сообщает «РИА Новости». Ранее стало известно, что армейцы проведут игры на нейтральной площадке из-за занятости УСК ЦСКА и «Мегаспорта».

Руководство Евролиги устроил вариант с проведением матчей на арене «Янтарный» в Калининграде.

С «Миланом» ЦСКА сыграет 26 декабря, с «Панатинаикосом» — 3 января.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190917/1558763942.html

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