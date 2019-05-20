Илона Корстин: "ЦСКА полностью заслужил победу в Евролиге"

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин - о победе ЦСКА в Евролиге. В финале российская команда обыграла турецкий "Эфес" (91:83).

- ЦСКА полностью заслужил эту победу, - цитирует Корстин ТАСС. - И после тяжелой игры с испанским "Реалом" сегодня сыграл даже лучше, чем можно было ожидать. Я бы выделила Никиту Курбанова, он здорово боролся, выполнил всю черновую работу. Но победила, конечно, команда.

Для ЦСКА это четвертая победа в Евролиге в новом формате и восьмая - с учетом предыдущих форматов турнира.

В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году, в российский - в 2006, 2008, 2016 и 2019-м. Больше них побед в турнире одерживал только "Реал" - 10 раз, включая розыгрыш прошлого сезона. Именно мадридцев ЦСКА победил в полуфинале в этом году (95:90).

ЦСКА – чемпион Евролиги! Четырехкратный!