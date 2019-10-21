Хряпа номинирован на включение в символическую пятерку десятилетия Евролиги

Бывший форвард ЦСКА Виктор Хряпа включен в число номинантов на попадание в символическую пятерку десятилетия Евролиги. Болельщики, игроки, тренеры и представители СМИ совместными усилиями определят в голосовании лучших игроков 2010-2020 годов, сообщает официальный сайт турнира.

Всего будет 50 номинантов. Представление кандидатов на включение в символическую пятерку растянется на 10 недель. В 2020 году начнется само голосование.

Хряпа становился победителем Евролиги в 2008 и 2016 годах.