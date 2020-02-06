«Химки» проиграли «Маккаби», несмотря на дабл-дабл Шведа

«Химки» на выезде уступили «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги (77:80). Для подмосковной команды это третье поражение кряду.

Самым результативным игроком в составе «Химок» стал защитник Алексей Швед, набравший 18 очков и сделавший 10 передач.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Химки» (Россия) — 80:77 (20:28, 16:19, 24:13, 20:17)

М: Брайант (21), Дорси (12), Авдия (11).

Х: Швед (18 + 10 передач), Жеребко (17), Тимма (13).