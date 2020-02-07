«Химки» победили «Црвену Звезду». Швед набрал 22 очка

«Химки» победили «Црвену Звезду» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Российский клуб одержал победу со счетом 78:72.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Алексей Швед, который записал на свой счет 22 очка.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21)