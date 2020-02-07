«Химки» победили «Црвену Звезду». Швед набрал 22 очка
21:56
«Химки» победили «Црвену Звезду» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Российский клуб одержал победу со счетом 78:72.
Самым результативным игроком встречи стал защитник Алексей Швед, который записал на свой счет 22 очка.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
«Химки» (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/