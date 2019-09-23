Хайнс провел теплую встречу с болельщиками ЦСКА

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс провел встречу с болельщиками команды и признался, что с нетерпением ждет начала сезона.

— Я очень скучал по баскетболу и по моим партнерам, — cказал Хайнс. — Конечно, скучал по возможности быть здесь и сыграть при наших болельщиках. Теперь мы снова в Москве и настраиваемся к началу чемпионата.