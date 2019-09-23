Хайнс провел теплую встречу с болельщиками ЦСКА
10:39
Капитан ЦСКА Кайл Хайнс провел встречу с болельщиками команды и признался, что с нетерпением ждет начала сезона.
— Я очень скучал по баскетболу и по моим партнерам, — cказал Хайнс. — Конечно, скучал по возможности быть здесь и сыграть при наших болельщиках. Теперь мы снова в Москве и настраиваемся к началу чемпионата.
? @SirHines так соскучился по баскетболу, что все лето ждал возвращения в Москву.— CSKA Moscow (@cskabasket) September 23, 2019
Капитан поделился эмоциями от встречи с болельщиками ? #CSKAbasket #BackToTheSeason pic.twitter.com/dgMC4ReBxd