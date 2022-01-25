Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Евролиги с «Реалом».

«Реал» — главный претендент на победу в Евролиге», — приводит слова Перасовича официальный сайт казанского клуба. — «Реал» лучше всех в Евролиге играет в «краске». Мы должны действовать очень слаженно, чтобы остановить их в переходах и выиграть подборы. Также важно не допускать потери и результативно сыграть в атаке".

Встреча УНИКСа с «Реалом» состоится сегодня, 25 января. Игра пройдет в Мадриде и начнется 22.45 по московскому времеи.