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Сегодня, 18:01

Перасович: «Реал» — главный претендент на победу в Евролиге»

Главный тренер УНИКСа Перасович назвал «Реал» главным претендентом на победу в Евролиге
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Евролиги с «Реалом».

 

«Реал» — главный претендент на победу в Евролиге», — приводит слова Перасовича официальный сайт казанского клуба. — «Реал» лучше всех в Евролиге играет в «краске». Мы должны действовать очень слаженно, чтобы остановить их в переходах и выиграть подборы. Также важно не допускать потери и результативно сыграть в атаке".

Встреча УНИКСа с «Реалом» состоится сегодня, 25 января. Игра пройдет в Мадриде и начнется 22.45 по московскому времеи.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-real-vs-uniks-
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