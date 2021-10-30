Паскуаль остался доволен победой «Зенита» над «Басконией»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Басконией» (83:54) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
«Это был отличный матч. План, который мы подготовили на игру, в итоге удалось реализовать. Команда контролировала игру на подборах в защите, особенно, если учесть, что до этой встречи «Баскония» была лучшей командой соревнований на подборах в нападении. Завершили встречу мы с 12 потерями мяча, возможно, это слишком много, но мы контролировали этот компонент более-менее. Сегодня мы должны быть рады. Ключевой момент был после второй четверти, когда мы зашли в раздевалку с преимуществом в 15 очков, так как вторую половину матча мы провели спокойнее, реализовывали свободные броски. Мы заслужили победу, давайте продолжим», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Паскуаля.
«Зенит» занимает 8-е место в турнирной таблице Евролиги с 4 победами и 3 поражениями.
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Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/10/29/zavershaem-pobedoy-dvoynuyu-nedelyu-evroligi/
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